هل يتجه حزب البيجدي للانفتاح تحت شعار ”الديمقراطية الاسلامية“ ؟

هبة بريس – الرباط

قال خبير القانون الدستوري رشيد لزرق، بأن حزب العدالة والتنمية يتعاطى مع الحكومة وكأنه حزب مشارك فيها فقط وليس حزب يقودهها، ما اعتبره فخا نصبه لنفسه حتى يتسنى له التنصل من المسؤولية السياسية ومن الفشل التدبيري من خلال ترك مسافة أمان سياسي بينه و بين حكومة العثماني .

وأضاف لزرق على أن هذا الوضع، يترجم معادلة تابثة عند حزب العدالة والتنمية، تتمثل في التمسك بالحكومة مع توخي الحذر، ويظهر ذلك جليا، حسب قول المتحدث، من خلال لعبة تبادل الأدوار بين الأجنحة، جناح يساير وجناح يعارض، فيبرر تارة التنازل بدعوى التكيف مع البيئة الإقليمية والدولية، وعدم الوقوع في نفس أخطاء التجربة المصرية، و تارة أخرى بضرورة التعايش مع مؤسسات الدولة، لكن الجناح المعارض يتولى في الوقت نفسه التحضير للإنتخابات.

واسترسل لزرق على أن حزب العدالة والتنمية استفاد من قيادات حداثية ذات مصداقية، قادرة على المنافسة في الوقت الراهن. بل و قادرة أكثر على كسب أخطاء تدبيرية للعدالة و التنمية، إذ حتى المتغيرات التي وقعت فيها ك”حادث خلع حجاب ماء العنيين” يفسرونها بكونه ليس تنصلا للهوية الإخوانية بل تطورا، وهذا المنهج هو استنساخ للتجربة التركية من خلال رفع شعار”الديمقراطية الاسلامية”، مع الإبقاء على الثوابت الإيديولوجية التي يحاولون تغليفها بالديمقراطية، يقول رشيد لزرق.

وأوضح رشيد لزرق على أن قوى التدين السياسي، تعمل على تدبير تناقضاتها، بالحرص على القرب الشعبي.، بخلاف ما يسمى بالقيادات الحداثية، التي طالما قدمت نفسها كمواجه أو بديل لقوى التدين السياسي، في موجة الشعبوية التي جعلت بعضها يتبوأ صدفة مراكز القيادة، وتحويل أحزاب في ملكية شخصها بدعوى الضبط، تشترك في كونها ترغب بالاستفادة بأثر رجعي من سنوات الصراع، رغم كل إدعاءاتها من ملامسة الجماهير الشعبية و التعبير على القيم الكونية، غير أن منطقها يجعلها تفرض على نفسها عزلة، وتسارع الزمن من أجل مكاسب مادية طبعًا مع الاستثناء القليل، عاجزة عن الالتحام بالجماهيرالشعبية، تحت مبرر الحس الأمني، والحال أنه سلوك نفسي يعبر عن تخوفها من ملاقات الجماهيرالشعبية التي تشعرها بالعودة للخلف بالمعنى الاجتماعي .

واعتبر لزرق على أن نواقص الفعل السياسي لدى ما يسمي بالقيادات الحداثية لا تعدّ ولا تُحصى، وفي كل محطة أو أزمة اجتماعية تؤكد عجزها بأن تكون في الموعد بقوة الفعل والقول، لكون الكلمة تكون قوية فعلا بصدق الإحساس والقدرة على تعبئة المجتمع في مواجهة الازمات.

وختم لزرق على أن واقع ما يسمي بالقيادات الحداثية يكشف على أنهم يكابرون في العناد للبقاء بأي ثمن و لو على حساب المشروع والتوازن، لاعتقادهم أن الأمور تتحول من تلقاء ذاتها في موازين القوى.. لكن، محال أن تستمرّ الحال على هذا المنوال.

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