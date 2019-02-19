شرطة طنجة تحبط محاولة تهريب اقراص مخدرة

اس.بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت فرقة الهيئة الحضرية التابعة لولاية امن طنجة و العاملة بالمحطة الطرقية لطنجة خلال الاسبوع المنصرم من توقيف ثلاث أشخاص ينحدرون من مدن مختلفة كانوا على وشك التنقل على متن حافلات للنقل العمومي نحو مدنهم ، حيث كانوا متحوزين لكمية من الأقراص الطبية المخدرة و التي ينوون التوجه بها لمدنهم قصد العمل على ترويجها

وضبط بحوزة الاول على ما مجموعه 114 قرص مخدر من نوع ريفوتريل ، و بحوزة الشخص الثاني على 255 قرص مخدر ، في حين الشخص الثالث ضبط بحوزته على 210 قرص طبي مخدر ، كما تم حجز أيضا عدد من الهواتف النقالة في هذه العمليات الامنية .

الموقوفون تمت احالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد البحث معهم حول الموضوع و ذلك تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة .

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