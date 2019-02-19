اعتقال مسؤول عن التنظيم داخل ملعب أكادير وبحوزته مفرقعات

هبة بريس ـ الرباط

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير، مساء أمس الإثنين 18 فبراير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة مواد محظورة ومحاولة إدخالها إلى الملعب، وذلك أثناء المقابلة الكروية التي جمعت الفريق المحلي بنظيره فريق الجيش الملكي.

وكشف مصدر مطلع أن المشتبه فيه، الذي كان مكلفا بتنظيم الولوج إلى الملعب (stadier volontaire)، حاول إدخال كمية من المفرقعات والشهب الاصطناعية إلى الملعب لفائدة بعض مشجعي إحدى الفرق المتبارية، حيث تم ضبطه من طرف عناصر الأمن وبحوزته حقيبة ظهرية تحتوي على 31 وحدة من الشهب الاصطناعية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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