برلمانية : لن نطبع مع إسرائيل وموقفنا من القضية الفلسطينية لم يتغير

هبة بريس ـ الرباط

قالت مالكة خليل، عضو البرلمان عن حزب الاصالة والمعاصرة ، إن موقف المغرب لم يتغير تجاه عملية التطبيع مع إسرائيل.

وأضافت الاخيرة اليوم الثلاثاء، أن المغرب يحمل لواء القضية الفلسطينية من بدايتها، وأن الموقف لم يتغير من جهة السلطات الرسمية أو الموقف الشعبي، وأن الشارع المغربي يؤكد دائما أنه مع الشعب الفلسطيني وقضيته التاريخية.

وتابعت في تصريح لوكالة ” سبونتيك ” أن تغير المواقف العربية تجاه إسرائيل تعود إلى الحسابات والأجندات الخاصة، إلا أن الجميع يؤكد على دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني

الى ذلك ، نفى مصدر دبلوماسي مسؤول علمه بعقد لقاء مباشر أو سري “بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في نيويورك، على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو حتى مؤتمر “وارسو”.

وقال المصدر الدبلوماسي ـ للعربي الجديد ـ إنه، حسب علمه “لم تتم برمجة أي لقاء وجها لوجه بين وزير الخارجية المغربي ورئيس وزراء إسرائيل

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