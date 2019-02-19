الوافي توقع إعلان بروكسل بشأن التغير المناخي والحفاظ على المحيطات

هبة بريس – الرباط

وقعت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 إعلان بروكسل بشأن التغير المناخي والحفاظ على المحيطات.

ويهدف هذا الإعلان، حسب بلاغ صحفي، الذي وقعه عدة وزراء البيئة والتنمية المستدامة، إلى تشجيع البلدان على اتخاذ مبادرات وإجراءات لتحقيق الحفاظ على المحيطات وحمايتها من الأضرار والأخطار البيئية من خلال المشاريع والإجراءات كتلك التي تدخل في إطار المساهمات المحددة وطنيا (NDC).

واسترسل البلاغ على أن الموضوع، يعزز هذا الإعلان الجهود التي يبذلها المغرب لسنوات عديدة في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي وتطويرالطاقات المتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوقيع قد تم مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول الرفيع المستوى بشأن تغير المناخ والمحافظة على المحيطات، الذي نظم ببروكسل وشارك فيه رئيس الوزراء البلجيكي، تشارلز ألبرت، وفخامة صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، وكذلك أعضاء الحكومة البلجيكية ووزراء من مختلف البلدان.

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