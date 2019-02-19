29 قتيلا و1856 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمجال الحضري خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 29 شخصا مصرعهم وأصيب 1856 آخرون بجروح، إصابات 91 منهم بليغة، في 1373 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 فبراير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألف و128 مخالفة، وأنجزت 11 آلاف و807 محضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 24 ألف و321 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و464 ألف و325 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4576 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7098 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 133 مركبة.

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