مجموعة البنك الشعبي تدعم المبتكرين و المقاولات الناشئة

نُشر بتاريخ :  2019-02-19 - 16:49
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هبة بريس – القسم الاقتصادي

بعد عملية اختيار شاملة و معمقة ، شهد برنامج الابتكار المفتوح الذي أطلقته مجموعة البنك الشعبي تحت مسمى “Fintech challenge” نهايته عبر اختيار 6 مبتكرين بمقاولات ناشئة من أجل التوقيع على شراكات دعم لهم في مجال تخصصهم.

و دامت فترة التدريب التي خصصتها إدارة مجموعة البنك الشعبي للمبتكرين الذين تأهلوا للنهائي حوالي 4 أيام ، و ذلك من خلال تأطيرهم و تقوية مداركهم المعرفية و العلمية لتدبير مشاريعهم المبتكرة و بالضبط من يوم 14 إلى 17 فبراير بمدينة بوزنيقة.

و تم اختيار ست فائزين قدموا حلولا مبتكرة و متطورة في مجال التكنولوجيا و المحفظة النقالة و التسويق الرقمي و الإدراج المالي و رقمنة العمليات المتعددة و المرتبطة ، حيث سيصبحون شركاء رئيسيين لمجموعة البنك الشعبي و سيتم الاعتماد على ابتكاراتهم لتطوير المجموعة و العمل بها.

و في هذا الصدد ، أوضح كمال مقداد المدير العام لمجموعة البنك الشعبي أن المجموعة فخورة بالعمل رفقة هؤلاء الشباب و المبتكرين الذين قدموا حلولا متطورة و أظهروا علو كعبهم ، مضيفا بأن الإدارة سعيدة بالتعامل معهم في مشاريع شراكة من شأنها الرقي بجودة الخدمات المقدمة.

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