هل تسرعت إدارة الرجاء الرياضي في إقالة غاريدو؟

هبة سبور – شفيق عنوري

يبدو أن الشك يساور مسؤولي نادي الرجاء الرياضي، بسبب تراجع نتائج الفريق في مسابقتي الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تحت قيادة خليفة غاريدو، الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكانت إدارة “النسور الخضر” قد تعاقدت مع كارتيرون، لخلافة غاريدو، الذي أقيل من منصبه بسبب خلافه مع عدد من اللاعبين، ما انعكس على أداء الفريق لينهزم بميدانه في ذهاب ربع نهائي كأس زايد، أمام النجم الساحلي بنتيجة هدفين دون رد.

ولم يحقق كارتيرون سوى انتصار وحيد مع الرجاء، جاء على حساب مضيفه النجم الساحلي في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بنتيجة هدف دون رد، ولم يكن كافيا لتدارك هدفي الذهاب وتحقيق التأهل لدور النصف.

وفي البطولة الاحترافية لعب الرجاء بعد إقالة غاريدو، مبارتين، إحداهما بقيادة يوسف السفري، الذي تولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت، وجاءت على حساب الدفاع الحسني الجديدي، بنتيجة أربعة أهداف لاثنين، والثانية أمام الضيف يوسفية برشيد، وكانت تحت قيادة كارتيرون، وانتهت بالتعادل 3-3.

وفشل كارتيرون في تحقيق الانتصار في كأس الكونفدرلية الإفريقية لكرة القدم، الذي يحمل لقبه الرجاء، وذلك خلال مباراتين في المسابقة، إحداهم في أكادير أمام الحسنية، وانتهت بنتيجة 1-1 والثانية بالرباط أمام أوتوهو الكنغولي، وانتهت ب0-0.

وحقق الرجاء تحت قيادة مدربه السابق، غاريدو، خلال الموسم الجاري، 5 انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين في الدوري، وقاد المدرب الإسباني الفريق لبلوغ دور المجموعات من كأس “الكاف”، كما وصل معه لربع نهائي كأس زايد، ونصف نهائي كأس العرش.

يشار إلى أن غاريدو، كان قد قاد الرجاء للتتويج بلقب كأس العرش سنة 2017، وأعاده لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب دام ل15 سنة، بعد حصده لقب كأس الكوفدرالية الإفريقية، في الموسم الماضي.

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