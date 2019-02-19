سابقة بجرسيف .. إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال سرطان الثدي

يوسف اقوضاض - هبة بريس

تحت اشراف الدكتور الاخصائي في طب النساء و التوليد د. بوزوبع وائل، قام صباح اليوم الثلاثاء 19 فبراير الجاري فريق جراحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي جرسيف، بعملية جراحية لاستئصال سرطان الثدي كللت بالنجاح.

وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها، التي تقام باقليم جرسيف عوض التنقل نحو مستشفيات فاس او الرباط لإجرائها و هو مايزيد من معاناة الجرسيفين.

وسبق لنفس الطبيب، أن أجرى في ال27 من شهر شتنبر الماضي، عملية نوعية قيصرية عن طريق المهبل ( césarienne par voie basse ) لفائدة إمرأة حامل بجنين ميت في شهرها الخامس بعد ظهور أول علامات التعفن وذلك حفاظا على حياتها، حيت هذه العملية التي دامت انذاك زهاء ساعة من الزمن بالنجاح و مكنت من تجنب المريضة مضاعفات العملية القيصرية العادية.

ويعتبر الطبيب وائل بوزوبع من خيرة الأطر الطبية الشابة العاملة بالمسشتفى الإقليمي لجرسيف و يشهد له بحسن المعاملة و الأخلاق و الكفاءة.

وقد تقدمت أسرة السيدة التي أجريت عليها صباح اليوم هذه العملية الجراحية بالشكر الموصول للفريق الجراحي و للدكتور وائل بوزبع و أيضا لكل أطر الصحة العاملة بالإقليم على المجهودات الجبارة التي تقوم بها للنهوض بالقطاع الصحي.

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