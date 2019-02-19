“اختلالات تشوب تعيين رئيس جامعة مكناس” .. الوزارة تنفي

نُشر بتاريخ :  2019-02-19 - 12:29
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هبة بريس

على إثر نشر بعض الصحف الوطنية والجرائد الإلكترونية لوجود اختلالات في عملية إعادة تعيين رئيس جامعة المولى إسماعيل بمكناس.

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي جملة وتفصيلا ما نشر من معطيات وصفتها ب”المغلوطة” حول مسطرة التعيين.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن الأسماء الوارد ذكرها في هذه المقالات وكذا ترتيبها ليس بالشكل الذي ورد في محضر اللجنة المكلفة بدراسة وترتيب الترشيحات حسب الاستحقاق لشغل منصب رئيس جامعة المولى إسماعيل بمكناس.

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