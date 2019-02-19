جودار يواصل تجسيد سياسة لقجع و يدشن ملاعب معشوشبة جديدة

هبة بريس – الدار البيضاء

يواصل محمد جودار رئيس لجنة البنيات التحتية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سلسلة صولاته المكوكية شمالا و جنوبا، شرقا و غربا، بعدد من مناطق المملكة المغربية لمتابعة ورش تشييد و تجديد و تعشيب عدد من الملاعب و المرافق الرياضية.

محمد جودار و منذ أن تم تعيينه كرئيس للجنة البنيات التحتية بالجامعة يواصل تجسيد سياسة فوزي لقجع على أرض الواقع ضمن ثورة تحديث و تطوير البنيات التحتية و الذي كان أكبر تحدي تخوضه جامعة كرة القدم.

و في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية للفرق الوطنية، سيتم خلال هذا الأسبوع تسليم مجموعة من الملاعب الكروية إلى العديد من الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وذلك بعدما تمت تكسيتها بكل من العشب الطبيعي والإصطناعي.

و يتعلق الأمر بالملعب الشرفي بمدينة وجدة و الذي انتهت أشغال تعشيبه بالعشب الطبيعي من النوع الجيد في إنتظار إتمام عملية تثبيت الكراسي واختبار إنارة الملعب في أفق الاعتماد عليها في المباريات المقبلة.

و علاوة على ذلك، انتهت الأشغال بثلاث ملاعب بمدينة بركان الخميس ، فضلا على الملعب الملحق للمركب الشرفي بمدينة سطات و ملعب فم الواد بالعيون، حيث من شأن هاته الفضاءات الرياضية المستحدثة تطوير و تجويد الممارسة الكروية بهاته المناطق.

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