اعتقال زوج قتل زوجته وأحرق جتثها بشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت مصالح المركز الترابي لدرك سيدي بيبي التابع لسرية بيوكرى اقليم اشتوكة ، زوج في الخمسينيات من عمره ، متهم بقتل زوجته واضرام النار في جتثها .

وكانت ساكنة دوار درايد التابع للجماعة الترابية سيدي بيبي، قد تفاجؤوا مساء أمس الاثنين، بوقوع جريمة بشعة، بعدما اقدم شخص من ساكنة الدوار بقتل زوجته، وحرق جثتها، بنية إخفاء معالم الجريمة.

وكشفت مصادر من الساكنة، أن المتهم، قام بإخراج أبنائه الثلاثة من المنزل، ليستفرد بزوجته وهي في 45 من عمرها ليقتلها، وينهي جريمته بحرق جثثها.

ورجحت مصادر محلية دخول صراعات عائلية، نشبت مؤخرا بين الزوجين، انتهت باللجوء إلى القضاء، وحولت حياة الزوجين إلى جحيم.

وقد تم وضع الزوج المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، التي أمرت بفتح تحقيق في حيثيات وملابسات الجريمة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0