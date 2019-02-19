مدربان جزائريان يدخلان حسابات مسؤولي الكوكب لخلافة العامري

هبة سبور – شفيق عنوري

دخل كل من الجزائريين، عبد الحق بنشيخة، وعز الدين آيت جودي، حسابات مسؤولي الكوكب المراكشي، لخلافة عزيز العامري، على رأس الجهاز الفني للفريق.

وتعقد إدارة الكوكب اجتماعا، خلال الأسبوع الجاري، للحسم في اسم المدرب القادم للسفينة المراكشية.

ويملك الجزائريان بنشيخة وآيت جودي خبرة في البطولة الاحترافية، حيث سبق للأول تدريب الدفاع الحسني الجديدي واتحاد طنجة والمغرب التطواني، فيما أشرف الثاني على أولمبيك خريبكة ومولودية وجدة.

وكانت إدارة “فارس النخيل” قد عينت المدير التقني، عز الدين بنيس، في منصب المدرب المؤقت، إلى غاية التعاقد مع خليفة للعامري.

ويحتل الكوكب المراكشي، المركز الأخير في ترتيب الدوري المغربي، برصيد 16 نقطة.

يشار إلى أن العامري، تولى قيادة الجهاز الفني للكوكب، في دجنبر الماضي،خلفا للمقال فوزي جمال، غير أن رحلته مع “فارس النخيل” لم تتجاوز ال5 مباريات.

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