التحقيق مع شرطي دخل في شجار مع مواطن نجم عنه وفاة الأخير

هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة مشكوك فيها لشخص يبلغ من العمر 31 سنة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الهالك كان رفقة أصدقائه بالقرب من مسكن عائلته بحي التشارك عندما دخل في خلاف لفظي مع موظف شرطة كان يزور والدته بنفس الحي، بسبب اتهامات بإحداث الضجيج والضوضاء، وذلك قبل أن يتطور الخلاف إلى شجار نجم عنه وفاة الضحية خلال عملية نقله إلى المستشفى الإقليمي بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، كما تم الاستماع لعدد من الشهود الذين عاينوا الحادث، بينما تم إخضاع موظف الشرطة المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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