“كنتاكي” في ورطة .. تسمم العشرات بسبب وجبات دجاج

هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام صينية الثلاثاء أن عاصمة منغوليا أغلقت مؤقتا جميع فروع مطعم كنتاكي لوجبات الدجاج السريعة، وذلك عقب نقل نحو 40 شخصا للمستشفى بعد إصابتهم بالتسمم الغذائي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الاثنين بأن الـ40 شخصا أصيبوا ببكتيريا شيغيلا من المياه الملوثة في فروع كنتاكي في منطقة خان أول في أولان باتور الأسبوع الماضي.

وتؤدي الإصابة بهذه البكتيريا للحمى وتشنجات في المعدة وإسهال دموي.

وقالت وكالة التفتيش المتخصصة في أولان باتور لشينخوا إنه سوف يتم القيام بعملية تفتيش جديدة.

ويشار إلى أن فروع كنتاكي في منغوليا تخضع لإدارة مجموعة “تافان بوجد”، إحدى أكبر الشركات في البلاد التي تعمل في مجالات السياحة والخدمات المالية والتعدين والبضائع الاستهلاكية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0