فاس: توقيف شخص متورط في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة ، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطنـي أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدينة فاس أثناء وصوله على متن سيارة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، وذلك بعدما أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزته على 3000 قرص مهلوس من مخدر الإكستازي وهاتف محمول، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وتندرج هذه القضية، حسب البلاغ، في سياق العمليات المشتركة التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديدا الأقراص المهلوسة ومخدر الإكستازي.

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