عمر تويمي بنجلون .. حضي بثقة الملك فعينه عاملا على إقليم صفرو

ع محياوي – هبة بريس

ولد عمر تويمي بنجلون ، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عاملا على إقليم صفرو ، في 14 شتنبر 1970 بالعرائش.

عمر تويمي بنجلون ، حاصل على الدكتوراه في القانون العام وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، بعد تخرجه من المعهد سنة 2001 ، قائدا بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ثم قائدا بعمالة الرباط سنة 2002، فقائدا رئيسا لديوان عامل عمالة سلا سنة 2003، قبل أن تتم ترقيته سنة 2006 إلى منصب رئيس دائرة، رئيس قسم بمديرية الولاة بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

وبتاريخ 27 ماي 2010، رقي”التويمي” إلى منصب كاتب عام لعمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، لينتقل بنفس الصفة إلى عمالة الصخيرات- تمارة في 25 فبراير 2015.

و عمر التويمي بنجلون متزوج وأب لابنين.

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