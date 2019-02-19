تزامنا مع الاحتجاجات الأخيرة.. جامعة الكرة تستعين بحكام أجانب في قمة البطولة

هبة بريس – القسم الرياضي

استعانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالحكم السنغالي ماخيتي نداي لقيادة مقابلة الأسبوع بين مولودية وجدة و نهضة بركان و التي تأتي تزامنا مع افتتاح ملعب وجدة الشرفي بعد إصلاحه و تعشيب أرضيته بالعشب الطبيعي.

و تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والإتحادات الإفريقية لكرة القدم، تم تعيين طاقم تحكيمي من السنغال بقيادة الحكم الدولي ماخيتي ندياي، لإدارة المباراة التي ستجمع يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 بين فريقي مولودية وجدة ونهضة بركان برسم مؤجل الجولة 16 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول.

و سيقود ثلاثي التحكيم السنغالي هاته المقابلة فيما أنيطت مهمة حكم رابع لعبد الرحيم اليعقوبي، حيث تعتبر هاته أول مرة يقود فيها حكم من خارج المغرب مباراة بالبطولة الوطنية، و ذلك تفعيلا لعدد من الاتفاقيات الموقعة مع اتحادات قارية أثمرت قبل أسابيع قيادة رباعي مغربي على رأسه رضوان جيد لمباراة بالدوري المصري.

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