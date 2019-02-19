حجز سبعة أطنان من المخدرات بالجنوب الإسباني

هبة بريس - وكالات

أعلن الحرس المدني الإسباني مساء الاثنين 18 فبراير عن حجز سبعة أطنان من المخدرات ( القنب الهندي ) وذلك خلال عمليتين منفصلتين لمكافحة المخدرات تم تنفيذهما بإقليمي قاديس وهويلبا ( جنوب إسبانيا ) .

وقال بيان للحرس المدني إن قوات الأمن قامت خلال هاتين العمليتين ب 22 عملية بحث وتفتيش شملت عدة مدن وأقاليم بجهة الأندلس من بينها ( لينييا دي لا كونسيبسيون وسان روكي والجزيرة الخضراء ولوس باريوس وسان إينريكي دي غوادياريو وبيليس ومالقة وإشبيلية وآلخاراكي ) مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على 66 مشتبها به من بينهم 16 شخصا تم اعتقالهم اليوم الاثنين .

وأوضح نفس المصدر أنه تم في إطار هذه العمليات حجز أربع زوارق سريعة بالإضافة إلى ثلاث سيارات مسروقة وعدة سيارات أخرى وأسلحة نارية .

وأشار إلى أن قوات الحرس المدني قامت خلال العملية الأولى التي أطلق عليها اسم ( تاردو ) ب 20 عملية بحث وتفتيش تم خلالها حجز ثلاثة زوارق وأكثر من ثلاثة أطنان من المخدرات كما تم إلقاء القبض على 14 مشتبها به .

أما العملية الثانية فمكنت من حجز ثلاث سيارات مسروقة وزورق بالإضافة إلى 10 سيارات أخرى وأسلحة نارية فضلا عن اعتقال 52 شخصا .

وأكد المصدر ذاته أنه تمت تعبئة حوالي 300 عنصر من مختلف الوحدات التابعة للحرس المدني بجهة الأندلس لتنفيذ هاتين العمليتين .

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