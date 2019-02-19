نادي إسباني عريق يرغب في التعاقد مع النصيري

هبة سبور – شفيق عنوري

يرغب نادي إشبيلية الإسباني في التعاقد مع الدولي المغربي، يوسف النصيري، مهاجم فريق ليغانيس، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر صحفية إسبانية، أن إدارة الفريق الأندلسي أبدت اهتماما كبيرا بضم النجم النصيري البالغ من العمر 21 سنة، لصفوف الفريق.

وأوضحت ذات المصادر، أن مسؤولي إشبيلية سيدخلون في مفاوضات مع نظرائهم في ليغانيس، من أجل التوصل لاتفاق يقضي بضم النصيري.

تألق النصيري مع ليغانيس، وتسجيله للأهداف، جعله يلتف انتباه عدد من الأندية التي باتت تراقبه عن كثب، تأهبا لتقديم عروض رسمية لضمه.

يشار إلى أن النصيري انضم إلى ليغانيس، الصيف الماضي، قادما من ملقا.

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