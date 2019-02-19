الزفزافي ل”محتجي بروكسيل”: “حر أنا من وراء هذه الاسوار بعزيمتكم و صمودكم”

هبة بريس - الرباط

عبر متزعم حراك الريف، ناصر الزفزافي، عن سعادته بسبب خروج العشرات من أفراد الجالية المغربية ببروكسيل للاحتجاج تضامنا معه.

وقال الزفزافي الاب في تدوينة نقلا عن لسان ابنه المعتقل:”آه لو تعلمون فخري و افتخاري و أنتم تنتصرون على قُفل زنزانتي هاته بصدى حناجركم التي أوصلت حرارة احضانكم من هناك حيث كنتم إلى هنا حيث العدم الذي تلاشى بصيحاتكم ، لقد انبعثت أجنحة لي و لرفاقي بهتافكم و حلقنا بها عاليا في السماء بعيدا عن مقص السجان الذي يتربص بحريتنا في كل حين ، حر أنا من وراء هذه الاسوار بعزيمتكم و صمودكم و علو الملحمة التي صنعتموها للريف و تاريخه ببروكسيل . ”

إن تعابير اللغة كلها، يقول الزفزافي، “لا تكفي لشكركم على الوفاء و الحب الذي غمرتم به الريف و عبره نحن القابعين وراء القضبان . شكري لكم عرضه السماوات و الارض على إيثاركم و على تضحياتكم و على كل شهيق و زفير زفرتموه و أنتم تسيرون في الشوارع و تهتفون بحرية ريفنا العظيم ، شكرا لكم على خطاكم و على الوفاء بالعهد بأنكم ستظلون دوما أبناء الريف و بناته البررة ، شكرا لكل من ساهم من قريب او من بعيد ليكون يوم 16 فبراير عيدا للريف و الحرية و تشبثا بعدالة قضيتنا ، شكرا لمن حضر ، و لمن أراد و لم يتسنى له ذلك ، و لمن لم يرد . قسما برب العزة إنكم لَمَدْعَاةَ فخرٍ ، أقبل أياديكم و رؤوسكم فردا فردا ، شيبا و شبابا ، رجالا و نساء ، و سالِمِي الخِلْقَة الأصِحَّاء أو من ذوي الاحتياجات الخاصة ، تالله و رب العزة و جلاله إن قساوة السنين التي وزعوها علينا ظلما لا تساوي ثقل خطوة او نَفَس صيحة واحدة صِحْتُمْ بها ، عظيمات و عظماء أنتم بنات و أبناء ريفي العظيم كعظمة جباله و قوة كبريائها الشامخة و قد أثبتم فعلا أن المرأة الريفية خط أحمر بالفعل و القول و القناعة ، و عالية المقام و الشأن بملحمتكم العظيمة تلك التي ستبقى وشما سامِقا في تاريخ الريف العظيم النير بالأمجاد . ”

وتابع الزفزافي قائلا:”العهد بيننا الوفاء لريفنا ؛ و الحرية نتنفسها بكم و عبركم و أنتم موحدين و أوفياء لعظمة الامانة التي تحملتموها بتفاني و اخلاص و كثير من العزيمة و التضحية” قبل أن يختم بالقول:”عاش الريف و لا عاش من خانه ، عاش الريف و لا عاش من خانه .”

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