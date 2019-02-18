“هيت راديو” تطلق حملة خاصة بالتدريب والتوجيه

هبة بريس ـ الرباط

في إطار انخراطها والتزامها بخلق فرص عمل للشباب، تُطلق إذاعة هيت راديو حملتها السنوية ” 100% BOOST : تدريب وتوجيه”، التي تهدف إلى مواكبة الشباب وتوجيههم من أجل تسهيل ولوجهم واندماجهم في الحياة المهنية.

وتدخل هذه الحملة ضمن البرنامج السنوي لهيت راديو، الذي يمتدّ على عدة مراحل: كيف تختار توجيهك (فبراير)، كيف تحضّر جيدا للامتحانات (يونيو)، رحلة البحث عن أول عمل (أكتوبر).

ستُخصّص الإذاعة أسبوعا كاملا للتوجيه والوساطة بين الشركات، المدارس العليا، الجامعات ومراكز التكوين وبين المستمعين الراغبين في الحصول على حياة مهنية ناجحة واختيار صحيح من الآن.

ولهذا الغرض، تدعو إذاعة هيت راديو مختلف المهنيين، من مدرّسين، موجهين، مدراء، مُوظِّفين وممثلي الجامعات والمدارس العليا، لمصاحبة الشباب وتوجيههم بهدف اتخاذ القرار المناسب فيما يخصّ توجهيهم ومستقبلهم المهني، انطلاقا من 18 فبراير 2019.

وعلى طول مدة هذه العملية، ستعمل هيت راديو على بثّ تصريحات خبراء، ومستشارين ومهنيين من مختلف القطاعات من أجل مساعدة الشباب على اتخاذ القرار المناسب فيما يخصّ توجيههم، الإجابة عن أسئلتهم، وكذا اكتشاف سوق الشغل عبر تقديم فرص لخوض تدريبات مهنية.

ولتحقيق ذلك، تدعو إذاعة هيت راديو المستمعين الشباب لاكتشاف منصة boost.hitradio.ma، من أجل الحصول على نصائح في هذا الصدد، أو العثور على فرص للتدريب، كما يمكن أيضا للمؤسسات والشركات أن يودعوا عروضهم الخاصة بالعمل أو التدريب مجانا.

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