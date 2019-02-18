عاجل: زوج يقتل زوجته باشتوكة آيت باها ويحرق جثتها

أحمد وزروتي: هبة بريس

أقدم أحد الأشخاص قبل قليل على قتل زوجته التي أنجب معها ثلاثة أبناء بدوار درايد جاعة سيدي بيبي التابعة ترابيا لاقليم اشتوكة آيت باها، وذلك بعد أ وجه لها ضربات متتالية بساطور على رأسها.

وأفادت مصادر هبة بريس أن الزوج لم يكتفي فقط بقتل زوجته، بل قام باضرام النار بالمنزل الذي توجد فيه جتثها.

هذا وقد حضرت السلطات المحلية و قوات الدرك الملكي إلى عين المكان للتحقيق في القضية بعد أن أخمدت عناصر الوقاية المدنية النار التي اشتعلت بالمنزل.

هذا وقد تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي المختار السوسي ببيوكرى قصد إجراء تشريح طبي.

شهود عيان وأقارب الضحية صرحوا لمصادرنا بأن يكون سبب الجريمة ناجم عن خلافات زوجية، بعد أن تطورت ووصلت إلى المحاكم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0