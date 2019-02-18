أكــادير : أغلبية الـ ” بيجيدي ” تعلن عن بلاغ ” المصالحة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأكادير، في بلاغ لها موجه لساكنة المدينة ، أكدت من خلاله عن طي ملف الخصام الذي سجل مؤخرا بين عدد من مكونات المجلس ورئيسه ” صالح المالوكي”.

واشار البلاغ، ان ” المصالحة” بين أعضاء الاغلبية المسيرة لبلدية أكادير، جاء بطلب وتنفيذ من الكتابة الإقليمية للحزب، وحرص وتنسيق من الكتابة الجهوية وتأطير من عضو الأمانة العامة للحزب رئيس هيئة منتخبي العدالة والتنمية ” عزيز رباح”، الذي عقد يومي السبت والأحد الماضيين، سلسلة من اللقاءات التنظيمية الداخلية، توجت بجمع عام تواصلي لعموم أعضاء وعضوات الحزب باكادير اداوتنان، تنويرا لهم بخصوص منهج الحزب في تدبير الاختلاف عامة، وما خلفته التطورات الأخيرة المرتبطة بالتسيير الجماعي بأكادير على وجه الخصوص، برحابة صدر الجميع وبروح أخوية عالية، تم تبادل الاعتذار والتسامح بين الاعضاء الغاضبين وعمدة المدينة ، الذي عبر عن تشبته ببقاء فريقه بكل عناصره متضامنا ومتعاونا خدمة لساكنة المدينة.

وأضاف بلاغ الاغلبية، أن حزب العدالة والتنمية مدرسة في النقد الذاتي والعمل الوطني الرفيع، تقرر طي صفحة الماضي والتطلع بكل جاهزية وحماس لمستقبل أفضل، إعلاء للمصلحة العامة للمدينة ووفاء بإلتزامات الحزب مع ساكنتها بالتأكيد على التالي:

المستوى الاول: تمثين العلاقات والتوافق والتعاون

حرص الكتابة الاقليمية على العمل مع الكتابات المحلية والهيئات الموازية وفريق المستشارين لتعزيز أواصر الاخوة والثقة بين كل الاعضاء و تطوير آليات التواصل الداخلي تعميما للمعلومة وانصاتا للمناضلات والمناضلين.

وأشار البلاغ نفسه، أن رئيس المجلس الجماعي يجدد اعتزازه بدور أعضاء المكتب الجماعي وبدور كل المنتخبات والمنتخبين ويؤكد على أهمية التواصل والتشاور معهم، وأن الاختلافات الحاصلة بين الاخوة بخصوص تقييم بعض القرارات المتخذة ناتجة عن تباين في التقدير و الاجتهاد ولا مكان فيها لأية شبهة فساد أو انحراف ، مضيفا أن قوانين الحزب ومساطره هي المرجع بعد استنفاذ جهود التوافق والتراضي حين الاختلاف حزبيا، مع ضرورة الاحتكام في حالات الاختلاف في التقدير إلى ما يجمع و يؤلف، ويقارب و يعاضد من المساعي و الإجراءات.

وأكدت الكتابة الاقليمية في بلاغها على التوافق الحاصل من أجل اعطاء مزيد من الدينامية الجديدة للتدبير الجماعي مبنية على الحكامة الجيدة والفعالية والشفافية خدمة للمواطنين، و الدعوة الى توفير المزيد من الشروط المادية والامكانيات اللازمة لتعزيز تقوية أداء المكتب الجماعي، مع الحث على الرفع من الأداء لتسريع وتيرة الانجاز وفق ما تقرر في برنامج الجماعة والتركيز على الاولويات بناء على التشاور الجماعي، واقتراح إطلاق تشاور مع فعاليات المدينة والمؤسسات الشريكة والقطاعات الوزارية لإطلاق دينامية جماعية لتنمية اقتصادية تليق بالمدينة وموقعها الاستراتيجي بموازاة تحيين برنامج عمل الجماعة؛ مع الدعوة الى تقوية و تنويع اليات الترافع حماية لمصالح المواطنين بما يحقق التوازن بينها و بين دعم الاستثمار وجاذبية المدينة جهويا ووطنيا.

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