الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد بالإدارتين الترابية والمركزية

هبة بريس ـ الرباط

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد بالإدارتين الترابية والمركزية.

ويتعلق الأمر بـ

الإدارة الترابية:

– السيد محمد يعقوبي، والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة وعامل عمالة الرباط

– السيد سعيد حميدوش، والي جهة الدار البيضاء- سطات وعامل عمالة الدار البيضاء

– السيد محمد مهيدية، والي جهة طنجة- تطوان -الحسيمة وعامل عمالة طنجة- أصيلة

– السيد عبد السلام بكرات، والي جهة العيون- الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون

– السيد بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة- تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية

– السيد خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال- خنيفرة وعامل إقليم بني ملال

– السيد عبد الحق حمداوي، عامل إقليم بولمان

– السيد المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت

– السيد حسن زيتوني، عامل إقليم تنغير

– السيد إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات

– السيد علي سالم الشكاف، عامل إقليم مديونة

-السيد عمر التويمي، عامل عمالة سلا

– السيد هشام المدغري العلوي، عامل عمالة المحمدية

– السيدة خديجة بن الشويخ، عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني

– السيد عمر تويمي بنجلون، عامل إقليم صفرو

– السيد عبد الله شاطر، عامل إقليم النواصر

– السيد العالمين بو عصام، عامل إقليم العرائش

– السيد لحبيب نادر، عامل إقليم سيدي قاسم

– السيد رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز

– السيد محمد النشطي، عامل عمالة مقاطعات بن مسيك

الإدارة المركزية:

– السيد حسن مزيرما، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية

وخلال هذا الاستقبال أدى الوالي والعمال الجدد القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

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