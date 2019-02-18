الجيش يخطف ثلاث نقاط من عقر ملعب أكادير

أحمد وزروتي: هبة بريس

انتهى اللقاء الذي جمع مساء اليوم الاثنين فريقي حسنية أكادير وفريق الجيش الملكي برسم الدورة 18 بملعب أدرار بمدينةأكادير بهدفين لواحد لصالح الفريق العسكري.

ودخل الفريق السوسي بالتشكيلة التالية: الحواصلي- الرامي- البوفتيني- قاسمي- باساين- أوبيلا- الشاوش- تامر صيام- الداودي-الملوكي- ماركوفيتش

من جانبه دخل فريق الجيش الملكي بالتشكيلة التالية: البورقادي- الشيبي- الموساوي- بن المعلم- بوطويل- شخصي- بالرحمة- الصفصافي- نزينكا- ايراهيما- موعاوي.

وعرف اللقاء محاولات عديدة وسانحة للتسجيل لفريق الحسنية بواسطة اللاعبين الملوكي وصيام إلأ أن التسرع في التركيز وفي القدف جعلها تبقى بدون فائدة، حتى الدقيقة العاشرة حيث استغل الشاوش تمريرة خاطئة لمدافعي الجيش ليسجل الهدف الأول الحسنية.

وحاول فريق الجيش الملكي من خلال بعض المرتدات مباغثة الحارس الحواصلي للحصول على هدف التعادل إلا أنه اصطدم بجدار دفاعي يقوده الرامي والبوفتيني إلى حدود الدقيقة 33 حيث تمكن اللاعب بوطويل من تسجيل هدف التعادل. لتنتهي الجولة الأولى بنتيجة التعادل هدف بهدف.

خلال الجولة الثانية زاد الفريقين من حدة هجوماتهم لكسب نقاط المباراة الثلاث، إلا أنها لم تشكل خطورة على مرمى الفريقين، لينتهز اللاعب البزغودي الذي دخل في الجولة الثانية، فرصة ذهبية سجل معها هدف الجيش الملكي الثاني قبيل نهاية اللقاء.

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