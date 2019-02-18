وجدة… 11 ألف تذكرة لمباراة ديربي الشرق برسم مؤجل الدورة 15

هبة بريس : أحمد المساعد

وضع المكتب المسير لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم 11 ألف تذكرة لديربي الشرق من فئتي 30 و50 درهما لمباراة يوم الاربعاء 20 فبراير الجاري بين نادي المولودية الوجدية والنهضة البركانية برسم مؤجل الدورة 15 من الدوري الإحترافي الأول إتصالات المغرب على الساعة الثالثة زوالا.

حيث سيحتضته الملعب الشرفي بوجدة في حلته الجديدة بعد ان خضع لعدة إصلاحات بعشب طبيعي ذو جودة عالية والمستودعات والمنصة الشرفية ومنصة الصحافة و إعادة بناء السور الخارجي وتزفيت المساحات الداخلية والصباغة وتقوية الإنارة الاضواء الكاشفة بالاضافة الى تثبيث حوالي 20 ألف كرسي بالمدرجات.

وصرح مدير المركب الشرفي بوجدة لموقع هبة بريس، أن نسبة تقدم الأشغال وصلت لنسبة 70% ومن المنتظر ان تكتمل به الاصلاحات متم شهر مارس 2019، ويحتل نادي المولودية الوجدية المرتبة العاشرة برصيد 21 نقطة.

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