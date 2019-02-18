اعمارة يدعو المقاولات النقلية إلى الانخراط في برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي

هبة بريس ـ الرباط

دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الاثنين، كافة المقاولات النقلية إلى الانخراط في برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لإصلاح قطاع النقل الطرقي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 7 مكررة من قانون المالية رقم 80.18 لسنة 2019، التي تقرر بموجبها إحداث برنامج لتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، يمكن للمقاولات النقلية الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج، إيداع طلبها في هذا الشأن، ابتداءا من 15 فبراير الجاري، لدى المصلحة الإقليمية للوزارة التي تمسك السجل الخاص بالمهنة المقيدة فيه أو التابع لها مقرها وذلك حسب نوع نشاط المقاولة.

وأضافت أن الأمر يتعلق بثمان منح لتجديد أو لتكسير حظيرة مركبات النقل الطرقي المحدثة برسم المادة 7 مكررة الآنفة الذكر، وهي منحة تجديد ومنحة تكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق؛ ومنحة تجديد ومنحة تكسير مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير؛ ومنحة تجديد ومنحة تكسير المركبات ذات محرك المخصصة لإغاثة المركبات.

كما تشمل منحة تجديد الشاحنات الصغيرة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة محملة يفوق أو يساوي 3 طن ويقل أو يساوي 3,5 طن؛ ومنحة تجديد المركبات من صنف (ج) ومن صنف (د) ومن صنف (ه ج) المخصصة لتعليم السياقة.

وأكدت الوزارة أن المصالح المختصة التابعة لها تبقى رهن إشارة المقاولات النقلية لإمدادها بكل المعلومات والتوضيحات التي قد تحتاج إليها، خاصة فيما يتعلق بالمسطرة التي يجب اتباعها لمعالجة طلبات الاستفادة من هذا البرنامج، والتي تم تنقيحها ببعض الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف الهيئات المهنية الممثلة للقطاع.

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