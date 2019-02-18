“الفاو”: 1.4 مليون مغربي يعانون من سوء التغذية

هبة بريس ـ الرباط

اوضح تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، ان 1.4 مليون مغربي يعانون من سوء التغذية الناتج عن الفقر، أي ما يمثل 3.9 في المئة من مجموع السكان

وأشار التقرير إلى أن 12 في المئة من الأطفال المغاربة الذكور مقابل 11 في المئة من الإناث، ما دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية خاصة الهزال والتقزم، كما أن 12 في المئة من الأطفال المغاربة يعانون من السمنة.

وأوضح التقرير أن أعدادا متزايدة من الأشخاص يعانون من نقص التغذية في أفريقيا مقارنة بأي منطقة أخرى. وتشير الأدلة إلى أن نحو 20 بالمئة من سكان أفريقيا عانوا من نقص التغذية خلال عام 2017.

ومن بين الأشخاص الجوعى في أفريقيا، الذين يقدر عددهم بنحو 257 مليون شخص، يعيش 237 مليون في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، في حين يعيش 20 مليون في شمال أفريقيا.

وأشار التقرير المعنون بـ”الاستعراض الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا”،إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في أفريقيا زاد بواقع 34.5 مليون شخص مقارنة بعام 2015، يعيش 32.6 مليون شخص منهم في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، و1.9 مليون شخص في شمال أفريقيا.

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