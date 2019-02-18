اعتقال رئيس سابق بتهمة غسيل الأموال

هبة بريس - وكالات

بعد أن وجهت له تهمة غسيل الأموال، أمرت المحكمة الجنائية، الاثنين، باعتقال رئيس المالديف السابق يمين عبد القيوم.

وجاءت أوامر المحكمة في العاصمة ماليه بوضع عبد القيوم رهن الاحتجاز، بعد أن قال الادعاء العام إن بإمكانه التأثير على الشهود إذا كان طليقا.

وقالت الشرطة إن المحققين عثروا على مليون دولار في حساب عبد القيوم المصرفي، يزعم أنها مرتبطة بصفقة تطوير منتجع سياحي.

وكان عبد القيوم خسر مسعاه لإعادة انتخابه العام الماضي في مفاجأة أمام الرئيس إبراهيم محمد صليح، الذي بنى حملته الانتخابية على وعد بالتحقيق في مزاعم فساد حكومة سلفه.

وأوقف صليح وزيرين في الحكومة هما أحمد معلوف وأكرم كمال الدين عن العمل، لوجود أكثر من 33 ألف دولار في حساب كل منهما المصرفي من صفقة تطوير المنتجع ذاته.

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