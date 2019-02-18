التوقيع على أربع اتفاقيات تعاون بين المغرب والهند

هبة بريس

وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، مع نظيرته الهندية سوشما سواراج، اليوم الاثنين بالرباط، أربع اتفاقيات التعاون في العديد من المجالات تروم تعزيز التعاون الثنائي.

وتهم هذه الاتفاقيات، التي جرى التوقيع عليها إثر مباحثات أجراها بوريطة مع سواراج، مجالات مكافحة الإرهاب، والإسكان، والشباب، وتسهيل تنقلات رجال الأعمال بين البلدين.

وهكذا، تم إبرام مذكرة تفاهم حول تشكيل مجموعة عمل للتعاون في المجال الأمني، وتبادل المعلومات بشأن أي تطور في مجال محاربة الإرهاب، فضلا عن التشاور حول القضايا المتصلة بمحاربة الإرهاب داخل منظمة الأمم المتحدة وباقي المؤسسات المتخصصة.

وفي مجال الإسكان، وقع الجانبان، بالأحرف الأولى، على مذكرة تفاهم بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الإسكان والشؤون الحضرية بالهند، تتوخى إرساء تعاون ثنائي عبر تبادل الخبرات، خاصة في مجال الابتكار التكنولوجي، وتقنيات البناء، وتشييد المساكن الاجتماعية، والبناء المقاوم للزلازل، والتخطيط الاستراتيجي للحواضر الكبرى، والمدن الذكية، إلى جانب البناء المستدام الذي يحترم البيئة.

من جهة أخرى، وقع الوزيران مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة شؤون الشباب الهندية من أجل توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الشباب من خلال مشاركة شباب البلدين في الأحداث والأنشطة الشبابية التي ينظمها الطرفان.

وبالمناسبة أيضا، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومتين المغربية والهندية تتعلق بالتسهيل المتبادل لتسليم تأشيرات الأعمال، في إطار احترام مبدأ المساواة والمعاملة بالمثل، لرجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين الراغبين في التنقل بين البلدين قصد إجراء معاملات تجارية واستكشاف فرص التصدير والاستيراد للمنتوجات الصناعية.

وستخول هذه المذكرة، التي تروم تسهيل تنقلات بعض مواطني البلدين، الحصول، في كل حالة على حدة وبعد دراسة الملف، على تأشيرة بدخول متعدد تمتد صلاحيتها ل12 شهرا.

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