معطيات خطيرة في قضية جثة المتزوجة ببرشيد و عائلتها تكشف المستور

هبة بريس – الدار البيضاء

قبل أيام ، اهتزت مدينة برشيد و بالضبط بحي وفيق على وقع خبر وجود جثة شابة متزوجة بمهاجر مغربي يوجد بالديار الإيطالية مرمية من طابق علوي في البناية التي تقيم بها رفقة أفراد من عائلة زوجها.

الخبر الذي تداولته ألسن مدينة برشيد بكثير من المعطيات المتضاربة بين مفترض أن القضية تتعلق بعملية انتحار للمعنية بالأمر و بين وجود خلافات أسرية كانت السبب في نهاية حياة الزوجة بتلك الطريقة.

و بين هذا الرأي و ذاك، دخلت عناصر الضابطة القضائية على الخط بتعليمات مباشرة من النيابة العامة حيث شهدت فصول التشريح الكثير من الإثارة أيضاً خاصة بعد دخول الوكيل العام للملك على الخط.

و في انتظار نتائج التشريح الأخير الذي أجري للجثة و الذي من شأنه أن يكشف بعض المعطيات الجديدة في هذا الملف الغامض ، زارت هبة بريس عائلة الراحلة حيث أفادت ببعض الحقائق المثيرة خاصة علاقة الهالكة بعائلة زوجها و بالضبط شقيقاته.

أم الزوجة المتوفاة أكدت لميكروفون هبة بريس أنه و منذ حوالي سنتين تقريبا تقدم شاب لخطبة يد ابنتها و تمت مباركة زفافهما ، حيث وعدها بتهجيرها رفقته للديار الإيطالية هناك حيث يشتغل و يقيم.

و في انتظار تسوية أوراق إقامتها القانونية لتلتحق به، تضيف أم الزوجة المتوفاة، ترك الزوج ابنتها رفقة والدته و بعض من شقيقاته بمنزل أسرته بمدينة برشيد، و هناك انطلقت خلافات كبيرة بينهن خاصة أن بعضا منهن كن يعارضن فكرة تسوية أوراق الإقامة بأوروبا لها.

و أضافت الأم في ذات التصريح: “أنا كنعرف بنتي مزيان ، هما كيقولو نتاحرت، مستحيل هاديك البنت تنتاحر، كاين شي حاجة غامضة ، بنتي تقتلات، و كنطالب بتحقيق نزيه و مستقل حتى تظهر الحقيقة”.

و أوضحت الأم أن ابنتها سبق و تعرضت مرتين لمحاولة تسميم بعد أن تناولت بعض الأكل كانت آخرها في منزل شقيقة الزوج، حيث قالت: “جوج مرات و هي كتسمم و خبات عليا مابغاتش تخلعني، اخر مرة كانت مع راجلها عند طفلتها و حتى تعالجت و صحات عاد قالتها ليا”.

و تطالب عائلة الهالكة بالتحقيق في هذا الملف خاصة في ظل وجود بعض الضغوطات من جهات فضلت عدم الكشف عن هويتها لتحوير معطيات القضية، علما أن عائلة الزوج ترتبط بعلاقة قرابة بشخصيات نافذة و أخرى سياسية تتحوز مراكز القرار.

و قد حاولت هبة بريس ربط الاتصال بأحد أقارب الزوج لاستقاء وجهة نظرهم في هذا الملف خاصة في ظل وجود بعض الأخبار الرائجة التي تضعهم في واجهة القضية، غير أن الأمر تعذر علينا ليبقى الباب مفتوحا لهم من أجل الإدلاء برأيهم في هاته النازلة، و سنوافيكم بمعطيات أكثر بالصوت و الصورة في هذا الملف لاحقا.

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