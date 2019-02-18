وقفة احتجاجية أمام دائرة بني عامر بالسترات الصفراء‎

ضاهر محمد؛ مراكش

نظم اعضاء المكتب التنفيذي وفروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب امام مقر دائرة القلعة وقيادة بني عامر وقفة احتجاجية صباح يوم امس الاحد، للتنديد والاستنكار بما وصفوه المشاركون بالشطط الذي طال صاحب معصرة.

وتميزت الوقفة الاحتجاجية بارتداء بعض المشاركين اعضاء فروع الجمعية للسترات الصفراء سيرا على الطريقة الفرنسية.

وقال بعض ممثلي فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب: ان هذه التظاهرة تاتي احتجاجا على التعسف والشطط الذي طال صاحب معصرة لزيت الزيتون من طرف قائد بني عامر، محملين مسؤولية ماوقع لرئيس دائرة القلعة، مطالبين من السلطات الاقليمية بوضع حد للاحتقان الذي تعرفه منطقة بني عامر.

الوقفة الاحتجاجية شارك فيها قياديو الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب من بينهم محمد الشريعي، وعبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية وعزالدين الشرقاوي رئيس شبكة المحامين بالجمعية بالاضافة الى اعضاء فروع الجمعية باقليم قلعة السراغنة، مكناس، الحاجب، اسفي واعضاء المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لاعوان وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل

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