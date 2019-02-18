الهيئة المغربية لسوق الرساميل توقع مذكرة للتعاون المتبادل مع هيئة السوق المالية الإسبانية‎

هبة بريس

وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مذكرة للمساعدة والتعاون المتبادل مع هيئة السوق المالية الإسبانية في مجال سوق الرساميل.

وقد وقع هذه المذكرة كل من رئيسة الهيئة المغربية، نزهة حيات ورئيس الهيئة الإسبانية، سباستيان ألبلا، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها ملك إسبانيا وحرمه إلى المملكة المغربية. و أقيم حفل التوقيع أمام عاهل البلاد الملك محمد السادس و ملك إسبانيا فيليب السادس في القصر الملكي بالرباط.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين من خلال التشاور الدائم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أجل تحسين حماية المدخرين والمساهمة في استقرار وفعالية وتنمية أسواق الرساميل.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ونظيرتها الإسبانية تنتميان إلى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وإلى شراكة منظمات الأسواق المالية للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط (PMRVM). ومع هذا التوقيع، يؤكد الطرفان على أهمية أسواق الرساميل في تمويل الاقتصاد وتنمية البلدين.

وتنص هذه المذكرة على إنشاء برامج للمساعدة التقنية والتدريب للنهوض بأسواق الرساميل، بما في ذلك الاستثمارات العمومية والخاصة، وإصدارات الأدوات المالية، ونظم وإجراءات إرسال أوامر البورصة وآليات حماية المدخرين. وتشمل كذلك برامج المساعدة التقنية والتدريب الخاصة بالتفتيش والإشراف، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، والتمويل المستدام، والتثقيف المالي، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق سوق الرساميل بالإضافة إلى منح الرخص والتأهيل المهني.

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