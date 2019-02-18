مراكش .. مناظرة وطنية لتشخيص واقع “قطاع الحلي والمجوهرات”

هبة بريس

في إطار فعاليات الدورة الخامسة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 9 إلى 17 فبراير 2019 بمراكش، ترأس كل من محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي افتتاح المناظرة الوطنية الموضوعاتية الثانية حول “فرع الحلي والمجوهرات: الوضعية الحالية والآفاق المستقبلية ” وذلك يوم الخميس 14 فبراير 2019 بمراكش.

وعرفت هذه المناظرة حضور مختلف الفاعلين في هذا الفرع من إدارات ومؤسسات وطنية معنية ومهنيي الحلي والمجوهرات وكذا خبراء ومصممين نشيطين بالقطاع.

وتندرج هذه المناظرة في سياق المجهودات التي تبذلها الوزارة مع شركائها والفاعلين بالقطاع لوضع مخطط استراتيجي للفرع، وذلك بهدف تحسين تنافسيته والرفع من أدائه الاقتصادي والاجتماعي في ظل مناخ دولي تطبعه المنافسة القوية.

وشكلت هذه المناظرة مناسبة لتقاسم نتائج التشخيص الاستراتيجي لقطاع الحلي والمجوهرات مع مختلف الفاعلين وإغناء النقاش لبلورة توجهات وأفكار من شأنها تعزيز المخطط الاستراتيجي وكذا التحسيس بأهمية توحيد جهود الفاعلين في إطار عقد البرنامج المزمع بلورته لفائدة هذا القطاع.

وخلال هذه المناظرة تم التأكيد على أن قطاع الحلي والمجوهرات مطالب اليوم بلعب دور هام في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا بمساهمته في إنتاج الثروة وإحداث مناصب شغل إضافية وذلك بتثمين مؤهلاته التاريخية والثقافية والاقتصادية وكذا من خلال الاستغلال الأنجع للفرص المتاحة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

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