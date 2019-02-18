وجدة.. مجلس جماعة وجدة يمدد عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة‎

هبة بريس : أحمد المساعد

صادق مجلس جماعة وجدة صباح اليوم الإثنين 18 فبراير الجاري بإجماع أعضاء المجلس على ملحق رقم 2 بتمديد عقد التدبير المفوض لشركة سيطا البيضا لقطاع النظافة لمدة 12 شهرا في إطار دورته العادية لشهر فبراير الجاري.

حيث أن عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة ينتهي مدة العقد بتاريخ 31 يوليوز 2019 بعد مضي عشر سنوات من اشتغال شركة سيطا البيضاء على التفويض الممنوح لها، ويروم الملحق لضمان استمرارية المرفق العام لجمع النفايات المنزلية والمماثلة وتنظيف الطرق والساحات العمومية بالمدينة بعد الانتهاء العادي لمدة العقد المبرم مع جماعة وجدة من خلال تمديد العقد المذكور لفترة اقصاها سنة واحدة إبتداءا من فاتح غشت 2019 مع الاحتفاظ بحق إنهاء التمديد في أي وقت بعد إشعار المفوض إليه بأجل 15 يوما بعد التأشير عليه من طرف وزارة الداخلية.

ومن بين اسباب تمديد عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة هو عدم تمكن الشركة المفوض لها من إنجاز الدراسات الأولية قبل إجراءات الدعوة للمنافسة المقبلة لعقود التدبير المفوض وكذا نقص خدمة مرفق النظافة الناتج عن إنتهاء مدة توقف العقد مما يخل بشكل جوهري وملموس على الصحة والسلامة العمومية ، والفترة الزمنية قبل انقضاء العقد لا تكفي لتمكين المفوض من تنظيم طلب عروض جديدة وفق كناش التحملات المتفق عليه.

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