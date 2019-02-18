زوجة المهداوي :” زوجي نازع في كل شيء باستثناء تعليل الحكم باسم الملك وطبقا للقانون“‎

هبة بريس – الدار البيضاء

نشرت زوجة الصحفي حميد المهداوي، المعتقل بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، تدوينة فايسبوكية كشفت من خلالها على أن زوجها نازع في مجموعة من المواضيع خلال جلسات محاكمته ولم ينازع حين حكم عليه بإسم الملك والقانون.

وقالت بشرى الخونشافي، على أن حميد المهداوي نازع في مذكرة تضم 25صفحة كلها حول مضمون المكالمات، كما نازع حول 30 صفحة في نسخة الحكم، كما أن محضر الإستماع كشاهد كله منازعة، إضافة أيضا لمحضر الاستنطاق التفصيلي.

وختمت بشرى الخونشافي، على أن زوجها حميد المهداوي والأب لطفلين، لم ينازع حين نطق الحكم باسم :”جلالة الملك وطبقا للقانون“، على حد تعبيرها.

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