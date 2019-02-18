بولندا تستدعي سفيرة إسرائيل لـ”التوبيخ”

نُشر بتاريخ :  2019-02-18 - 11:34
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هبة بريس - وكالات

استدعت وزارة الخارجية البولندية، سفيرة إسرائيل في وارسو آنا أزاري، اليوم الاثنين “لتوبيخها” على خلفية تصريحات القائم بأعمال وزير الخارجية يسرائيل كاتس.

وأدلى كاتس بتصريح الأحد اتهم فيه البولنديين بأنهم “يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم”، في إشارة منه إلى العداء لليهود، وفي تذكير باتهامات إسرائيل لبولندا بالتعاون مع النازيين ضد اليهود إبان الهولوكوست.

وطالبت وارسو تل أبيب بأن يتراجع كاتس عن أقواله كشرط أساسي لمشاركتها في مؤتمر فيشغراد الذي ستبدأ أعماله اليوم في إسرائيل، منوهة بأن هذه التصريحات “عنصرية ومثيرة للخجل”.

وقالت سفيرة بولندا في تل أبيب إن “رئيس وزراء بلادها ماتيوش مورافيتسكي، متردد في اتخاذ قرار فيما إذا كان سيوفد وزير خارجيته إلى المؤتمر أم لا، وذلك في انتظار رد إسرائيلي لائق”.

وهذه هي المرة الثانية خلال أربعة أيام، التي يتم فيها استدعاء السفيرة أزاري إلى وزارة الخارجية البولندية.

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