الملك يبرق رئيس جمهورية غامبيا: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غامبيا، السيد أداما بارو، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس أداما بارو بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الغامبي الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

وأشاد جلالة الملك ،بنفس المناسبة، بما يجمع بين الشعبين المغربي والغامبي من أواصر أخوية متينة، قوامها التضامن الفاعل والتقدير المتبادل.

ومما جاء في البرقية أيضا “وفي هذا السياق، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا لتشمل مختلف المجالات، خدمة لمصالحهما المشتركة، وإسهاما في تحقيق التنمية الشاملة والأمن والاستقرار في قارتنا الإفريقية”.

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