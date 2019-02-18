سيارة تردي سائق “تريبورتور” جثة هامدة بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

استقبل مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، ليلة أمس الأحد، جثة رجل في عقده الرابع، لقي حتفه إثر حادثة سير بتراب إقليم الجديدة.

وفي تفاصيل النازلة المأساوية، فإن سائق دراجة نارية، ثلاثية العجلات (تريبورتور)، ينحدر من سيدي بنور، كان يهم بقطع الطريق الوطنية رقم: 1، في مقطعها المحاذي لغابة “بلعبادية”، شمال مركز سيدي إسماعيل، حيث كان يقصد دكانا بمحطة بنزين جديدة رأت النور مؤخرا. وهي اللحظة التي دهسته فيها سيارة خفيفة، ينحدر سائقها من منطقة “العقبة الحمراء”، فأردته جثة هامدة.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت دورية راكبة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي إسماعيل، التابعة لسرية الجديدة، إلى مسرح حادثة السير، حيث أجرت الضابطة القضائية المعاينات والتحريات الميدانية، في إطار البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما انتدبت سيارة إسعاف أقلت جثة الضحية، سائق “التربورتور”، إلى مستشفى الجديدة حيث أودعت في مستودع حفظ الأموات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0