حجز 36 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس

قامت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، مساء الأحد، بحجز 36 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت بحوزة أحد المسافرين.

وأفاد مصدر جمركي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عناصر الجمارك العاملة بفرقة المراقبة بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة تمكنت من العثور على هذه الكمية من المخدرات، المعدة على شكل صفائح، خلال عملية مراقبة روتينية للمسافرين والسيارات بمعبر باب سبتة.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الجمارك عثرت، إثر تفتيش دقيق، على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في تجاويف معدة بأرضية هيكل سيارة خفيفة مرقمة بالخارج كانت في طريقها نحو مدينة سبتة المحتلة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تمت إحالة سائق السيارة، مغربي مقيم بالخارج، على الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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