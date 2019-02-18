أمن مكناس يضع حدا لسارق الفيلات من ذوي السوابق القضائية

ع محياوي – هبة بريس

أوقفت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية الثانية بمكناس، مؤخرا في إطار محاربتها لمختلف أنواع الجريمة، شخصين متلبسين بارتكاب سرقة من داخل فيلا سكنية بأحد أحياء المدينة.

وقد تم إيقاف المشتبه بهما بعدما تفاجئا برجال الأمن داخل الفيلا المذكورة، على إثر معلومات استباقية توفرت للمصالح الأمنية حول مخططهما الإجرامي.

المشتبه بهما، وهما من ذوي السوابق القضائية المتعددة في مجال السرقة، تم تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة، حيث تقرر إحالتهما على السجن المحلي بتولال.

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