ديربي فاس بين “الماص” و”الواف” يتحول الى حلبة ملاكمة وأعمال شغب

هبة سبور – هبة بريس – ع محياوي

اندلعت على هامش دريبي جمع فريق “المغرب الفاسي و الوداد الرياضي الفاسي” عصر يوم أمس السبت 16 فبراير الجاري، أعمال شغب تحولت الى حلبة للملاكمة بين لاعبي الفريقين مباشرة بعد صفارة الحكم لنهاية المقابلة على أرضية ملعب المركب الرياضي بفاس، بعد فوز ” الماص ” 1 – 0 ” على نظيره الوداد الرياضي الفاسي الهذف الذي سجله ” عبد الصمد أمعيش ” لفريق المغرب الفاسي في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

واندلعت مواجهات بالمدرجات و انتهت باقتحام العشرات من الجماهير و المكتب المسير للفريقين أرضية الملعب ليبقى مستوى اللاعبين و لا الجمهور دون المستوى المطلوب للعاصمة العلمية حسب متتبعين المقابلة.

وفضت العناصر الأمنية التي كانت حاضرة بقوة المتجمهرين، بعد نشر عناصرها بشكل كبير بالمدرجات ووسط الملعب الذي اندلعت فيه الاشتباكات، في حين لم تسفر تلك الأحداث عن تسجيل إصابات بين جمهور الفريقين، فيما نال حكم المقابلة حظه من السب و الشتم من طرف انصار ” فريق الوداد الرياضي الفاسي”.

و رفع فريق المغرب الفاسي مع هذا الفوز رصيده الى 32 نقطة و التحق بالصف الثالث .

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