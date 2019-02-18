بنكيران يهاجم “فرنسة” المواد العلمية:”إسرائيل وكيدرسو بلغتهم العبرية وحنا باغين ندرسو بالفرنسية”

هبة بريس - الرباط

هاجم الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، حكومة العثماني بسبب قرار “فرنسة” المواد العلمية.

بنكيران، ذكر في بث مباشر له مساء أمس الأحد، ان ضعف مستوى التعليم بالمغرب، غير مرتبط بتدريس المواد العلمية باللغة العربية، مشيرا إلى ان اعتماد الفرنسية كاللغة الأولى في تدريس هذه المواد سيساهم في الهدر المدرسي وفي اخفاق عدد من التلاميذ.

وشدد بنكيران، على أن عددا من الدول الكبرى والمهمة تعتمد لغتها الام في التدريس، قائلا”اسرائيل وكتقري ولادها المواد العلمية باللغة العبرية هاد اللغة اللي بنت عم العربية، عاد حنا نجيو ندخلو اللغة الفرنسية فتعليمنا”، مشيرا الى أن “التلاميذ مغادي يشدو حتى لغة اذا قريناهوم بجوج” حسب قوله

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