عودة سباق السيارات “پاندا” بالصحراء المغربية

هبة بريس

انطلقت الاحد 17 فبراير الدورة السادسة لسباق السيارات پاندا الصحراء أو رالي Desert Trophy Panda Edition وإلى غاية 24 فبراير.

يعتبر رالي Desert Trophy Panda Edition رالي مختلف عن كل مسابقات السيات التي تدور أدوارها بالمملكة المغربية وذالك بتميزه بمجموعة من الخاصيات، أوّلها كل السيارات المشاركة هي من نفس النوع پاندا وبالتالي سمي الرالي برالي پاندا، وبالنسبة للمتسابقين يمثلون دول أوروبية مختلفة مع نسبة مشاركة نسائية جد كبيرة.

وسيقطع المتسابقون الذين يتجاوز عددهم مائة متسابق 2000 كلم في 6 مراحل عبر مناطق مختلفة وتضاريس متنوعة وصعبة.

اما المدار التي سيمر منها السباق متنوع بداية من الشمال الشرقي للمملكة بالظبط من مدينة الناظور مرورا بعاصمة الجهة الشرقية وجدة ثم مناطق مختلفة من جبال الاطلس و وصولا الى الصحراء المغربية في الكثل الرملية بمدينة مرزوكة.

أغلب المشاركين في رالي Desert Trophy Panda Edition 2019 لذيهم خبرة كبيرة في سباق السيارات على الصعيد الدولي ممّا يطفي علي هذا الرالي المنافسة والمغامرة مع الخبرة و الطموح في الدخول الرسمي للتصنيف العالمي لسباق السيارات.

كما تتميز هذه الدورة بسباق المارطون حيث سيمر المشاركون في ضروف جد صعبة مع قضاء ليلة في الخيام بالصحراء المغربية.

و عن هذه الدورة يصرح السيد خوان ميغيل مورا مدير رالي پاندا الصحراء أو Desert Trophy Panda Edition: <<تعتبر دورة 2019 لرالي پاندا الصحراء أصعب دورة وأطولها حيث سيتنافس المتسابقون في ست مراحل على مسافة 400 كلم تقريبًا في كل مرحلة، تنطلق من من البحر الأبيض المتوسط من مدينة الناضور إلى غاية صحراء مرزوكة ومروراً بجبال الأطلس المتوسط وتنتهي مرة أخرى على شاطئ بوكانا بني نصار الناضور.>>.

كما يضيف خوان ميغيل مورا: <<هذه الدورة سيكتشف جميع المتسابقين والمشاركين الإمكانيات السياحية والثقافية الهائلة للمملكة المغربية، والتعرف على مناطق وثقافات وعادات مختلفة، واكتشاف ثراء المناظر الطبيعية وطبيعة البلاد الرائعة>>.

كما يطمح السيد مورا ان تكون مشاراكة مغربية في الدورات المقبلة لرالي پاندا الصحراء.

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