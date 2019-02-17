راقي بركان في مواجهة مع ضحاياه أمام قاضي التحقيق

هبة بريس : أحمد المساعد

علم موقع هبة بريس من مصدر مقرب، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة سيعقد جلسة مواجهة بينه وبين الضحايا من بينهم الفتاة الحسناء بطلة الشريط الإباحي الذي خلق ضجة واسعة، وذلك يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري.

النيابة العامة وجهت له تهم الاتجار بالبشر في حق أشخاص في وضعية صعبة لأسباب وأغراض تحت التهديد والتشهير بهم والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح العمدين وإعطاء مواد مضرة بالصحة.

الراقي عبد الله يوجد رهن الإعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوجدة، كما شمعت السلطات القضائية منزل أبيه المتواجد بحي المكتب الذي كان يمارس الرقية الشرعية والجنس على ضحاياه.