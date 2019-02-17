هل التقى نتنياهو سرّا مع وزير الخارجية المغربي؟

هبة بريس - وكالات

افادت القناة 13 الإسرائيلية، ان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التقى سرًا مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأحد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى (لم تذكر القناة اسمه) إن الجانبين ناقشا “تطبيع العلاقات بين البلدين والنضال المشترك ضد إيران، وحاول نتنياهو الترويج لزيارة إلى المغرب ولكن جهوده باءت بالفشل”.

وطرد المغاربة قبل بضعة أسابيع من الاجتماع، السفير الإيراني من الرباط وأعادوا سفيرهم من طهران وذلك على خلفية “ادعاءهم” بالتخريب الإيراني في المغرب، ولم ينف مكتب رئيس الحكومة هذه التفاصيل، ورفض التعقيب قائلًا “لا نعلّق على اتصالات مع دول لا نقيم معها علاقات رسمية”.يذكر انه في الشهر الماضي، ذكرت وكالة انباء تونسية أن السلطات التونسية والجزائرية رفضت السماح لطائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمرور عبر أجوائها في طريقها لزيارة المغرب، وذلك بسبب التنسيق بين تونس والجزائر

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