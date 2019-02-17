اختتام فعاليات النسخة الرابعة للأسبوع الوطني للسلامة الطرقية بتارودانت

محمد ضباش - هبة بريس

اختتمت أمس السبت 16 فبراير 2019، فعاليات النسخة الرابعة للأسبوع الوطني للسلامة الطرقية 2019، المنظم من طرف الجماعة الترابية لتارودانت بشراكة وتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والمصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني بالمدينة ، تحت شعار: “السلامة الطرقية اخلاق و ممارسة” والذي امتدت أطواره من 10 إلى 16 فبراير 2019.

اليوم الختامي لهذه التظاهرة التوعوية والتحسيسية، شهدت زيارة عاملية لعامل إقليم تارودانت السيد الحسين أمزال، مرفوقا بعدد من الفعاليات المنتخبة والإدارية والعسكرية، حيث إطلع الوفد العاملي على مضمون الأسبوع التحسيسي وأهدافه ومخرجاته، كما تابع الحاضرون مجموعة من الأنشطة التوعوية والمناورات الميدانية التي سهر على تأطيرها ثلة من الأطر والشباب الفاعل في عدد من الجمعيات الفاعلة في مجال السلامة الصحية والطرقية وعناصر المصالح الخارجية والأمنية المعنية، لفائدة ساكنة مدينة تارودانت بمختلف أعمارهم وفئاتهم، بالإضافة إلى توزيع مجموعة من الجوائز التحفيزية والهدايا التذكارية على عدد من المتوجين والفاعلين المحليين الذي أبلوا البلاء الحسن في احترام وتشجيع ودعم كل المبادرات الهادفة إلى احترام قانون السير والتوعية بمخاطر الطريق والمشاركة الفعالة في الحفاظ على سلامة مرتاديها.

هذا وبالموازاة مع هذه التظاهرة، وبساحة 20 غشت كذلك، أشرف عامل إقليم تارودانت والوفد المرافق له، على تسليم سيارتين للإسعاف لفائدة مندوبية وزارة الصحة بالإقليم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في اطار برنامج التأهيل الترابي بغلاف مالي قدر ب 682.992,00 درهم، وتسليم سيارة لنقل الأموات لفائدة مجلس إقليم تارودانت بغلاف مالي مقدر ب: 247.699,00 درهم.

بالإضافة إلى إعطاء الانطلاقة لأشغال إنجاز مشروع تحسين المردودية وترميم شبكة الماء الصالح للشرب بتارودانت، بشراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح لللشرب – قطاع الماء والبنك الألماني (KFW) والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بغلاف مالي مقدر ب 16.800.000,00 درهم، وتقديم مشاريع الدراسات الخاصة بإنجاز وثائق التعمير والتغطية بالصور الجوية والتصاميم الطوبوغرافية التي ستعطي الوكالة الحضرية لتارودانت-تيزنيت وطاطا انطلاقتها برسم سنة 2018 والخاصة بإقليم تارودانت، بشراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومجلس جهة سوس ماسة و الوكالة الحضرية لتارودانت-تيزنيت وطاطا بتكلفة اجمالية قدرت ب 3.437.120,00 درهم.

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