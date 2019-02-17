لوديي يجري مباحثات مع وزير الدفاع الاماراتي بأبوظبي

هبة بريس - و م ع

أجرى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي اليوم الأحد في أبوظبي مباحثات مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الاماراتي السيد محمد بن أحمد البواردي.

جاء ذلك على هامش معرض الدفاع الدولي ” آيدكس 2019 “الذي انطلقت فعالياته في وقت سابق من اليوم بحضور مسؤولين حكوميين وعسكريين رفيعي المستوى وخبراء من مختلف دول العالم.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير صاحب الجلالة بالامارات العربية المتحدة السيد محمد أيت وعلي ،استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجال الدفاعي، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تمت الإشادة بالمناسبة بعلاقات التعاون القائمة بين الإمارات والمغرب وكذا بمعرض “آيدكس” ومستوى تنظيمه.

تجدر الاشارة الى أن معرض ” آيدكس” ينعقد الى غاية 21 فبراير الجاري بالتزامن مع معرض الدفاع البحري ” نافدكس 2019″ وذلك بمشاركة أزيد من 1300 شركة دولية وإماراتية.

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