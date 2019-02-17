انتحار نزيل بمستشفى الأمراض العقلية بطنجة

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

أقدم نزيل بمستشفى “الرازي” للأمراض النفسية والعقلية بطنجة، مساء أمس السبت 16فبراير ، على وضع حد لحياته شنقا، داخل غرفته بعد أيام من دخوله المؤسسة الصحية .

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فالهالك يبلغ من العمر قيد حياته 41 سنة، عثر عليه مشنوقا داخل غرفته بعدما استعان بقميص له واضعا بذلك حدا لحياته بشكل ماساوي .

وفتحت الأجهزة الأمنية، تحقيقاتها في هذا الحادث، فيما ينتظر أن يكشف التشريح الطبي بمستودع الأموات بمستشفى “الدوق طوفار” عن ظروف وملابسات الواقعة.

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