انتحار نزيل بمستشفى الأمراض العقلية بطنجة

نُشر بتاريخ :  2019-02-17 - 18:24
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

أقدم نزيل بمستشفى “الرازي” للأمراض النفسية والعقلية بطنجة، مساء أمس السبت 16فبراير ، على وضع حد لحياته شنقا، داخل غرفته بعد أيام من دخوله المؤسسة الصحية .

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فالهالك يبلغ من العمر قيد حياته 41 سنة، عثر عليه مشنوقا داخل غرفته بعدما استعان بقميص له  واضعا بذلك حدا لحياته بشكل ماساوي .

وفتحت الأجهزة الأمنية، تحقيقاتها في هذا الحادث، فيما ينتظر أن يكشف التشريح الطبي بمستودع الأموات بمستشفى “الدوق طوفار” عن ظروف وملابسات الواقعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

تفاصيل جريمة قتل ابن رئيس جماعة سابق داخل عمارة بفاس

تم العثور ظهر اليوم الأحد 17 فبراير الجاري، على جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة،  تعرض لجريمة…