انتحار نزيل بمستشفى الأمراض العقلية بطنجة

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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس
أقدم نزيل بمستشفى “الرازي” للأمراض النفسية والعقلية بطنجة، مساء أمس السبت 16فبراير ، على وضع حد لحياته شنقا، داخل غرفته بعد أيام من دخوله المؤسسة الصحية .
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فالهالك يبلغ من العمر قيد حياته 41 سنة، عثر عليه مشنوقا داخل غرفته بعدما استعان بقميص له واضعا بذلك حدا لحياته بشكل ماساوي .
وفتحت الأجهزة الأمنية، تحقيقاتها في هذا الحادث، فيما ينتظر أن يكشف التشريح الطبي بمستودع الأموات بمستشفى “الدوق طوفار” عن ظروف وملابسات الواقعة.
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